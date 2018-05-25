Muhafız Alayı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık eski uzman çavuş Gökhan Ayçetin hakim karşısına çıktı.

Uzun yıllar Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele kapsamında görev yaptığını belirten Ayçetin, devlete ve muhafızı olarak görevlendirildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ihanet içinde olmadığını iddia etti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da evinde bulunduğu sırada, alarm verildiğini söylemesi üzerine kışlaya gittiğini belirten Ayçetin, kışla içtima alanındaki sırasına geçtiğini anlattı.

Bir süre sonra toplanma reaksiyon süresinin ölçüldüğünü ifade eden Ayçetin, binbaşı Osman Koltarla'nın, eski alay komutanı Barış'ın denetlemesinin ardından herkesin evine gidebileceğinin söylediğini aktardı.



Bekledikleri sırada Koltarla'nın, DEAŞ'ın bazı kamu kurumlarına saldırabileceği istihbaratı alındığı bilgisini kendileriyle paylaştığını bildiren Ayçetin, bir süre sonra Koltarla'nın, "yönetime el konulduğu" şeklinde bir telsiz çağrısı aldığını ancak ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını söylediğini anlattı.



İlerleyen saatlerde Koltarla'nın emriyle otobüslere bindiklerini, nereye götürülecekleri konusunda bilgilendirme yapılmadığını iddia eden Ayçetin, daha sonra Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Oran'daki lojmanlarına geldiklerini kaydetti.

Burada bir süre kaldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına döndüklerini ifade eden Ayçetin, bu süre zarfında darbe girişimine katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadığını iddia etti.

Rütbesi gereği emirleri sorgulama konumunda olmadığını savunan Ayçetin, "Yıllarca Güneydoğu'da teröre karşı mücadele ettim, bu uğurda birçok şeyimi yitirdim. Ankara'ya geldim yine kendimi terörün içinde buldum. Amirlerimizin hain olabileceğini hiçbir zaman düşünmedim." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanıklar Halil Kara ve Muhammet Kayhan da savunma yaptı.



İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek tutuksuz yargılanmayı talep etti.



Mahkeme heyeti, savunmaların ardından 28 Mayıs Pazartesi günü devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

