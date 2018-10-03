Muğlu'dan mısır fiyatlarına tepki

KARAMAN (AA) - Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, mısır fiyatlarının üreticilerin beklentisinin çok altında olduğunu söyledi.

Muğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Eylül'de mısır hasadının başladığını ve o tarihte fiyatın 1 lira 200 kuruş olduğunu söyledi.

Bugüne gelindiğinde fiyatın 900 kuruşa düştüğünü belirten Muğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemde hasadın yoğunlaşması, finansman maliyeti, depo yetersizliği ve TMO'nun hasat sonrası düşük fiyatla tüketim bölgelerinde ithal mısır satışı yapacağı beklentisiyle talep daraldı ve fiyatlarda gevşeme oldu. Geçen haftadan itibaren çiftçinin mağduriyetine sebebiyet verecek gelişmeler yaşandığını görüyoruz. Bugün itibarıyla piyasada tüccarın, üreticiden mısırı kilogramı 900 kuruştan aldığını gördük. Arz talep dengesi üreticimizin lehine kalacak şekilde mısır satışlarının azaltılmasını ön görüyoruz. Ayrıca TMO'nun da acilen fiyat açıklamasını ve alıma geçerek piyasaya müdahale etmesini bekliyoruz."



