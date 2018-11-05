Muğla kafilesi Polatlı'yı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesinin 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında düzenlediği geziye katılan 300 kişi, Polatlı Duatepe Anıtı'nı gezdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin "Ata'mızı Ziyaret Ediyoruz" etkinliği kapsamında 300 kişi, Sakarya Meydan Muharebesinde önemli çarpışmaların gerçekleştiği Polatlı’da bulunan Duatepe Anıtı'nı ziyaret etti.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) alan kılavuzu Ömer Sarıkaya ve Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alan kılavuzu Bayram Koşar, konuklara bilgi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Özgür Akdağ, kurumlarının 2016 yılında başlattığı Anıtkabir ziyaretlerinin üçüncüsünde kırsal mahallelerde yaşayan hemşehrileriyle birlikte Duatepe’ye geldiklerini söyledi.

Anıtkabir ziyareti öncesi Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Polatlı topraklarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Akdağ, "Hemşehrilerimizle beraber burada bu manevi hazzı yaşamak, unutulmaz bir anı olarak kalacak." dedi.