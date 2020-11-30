Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Kasım Pazartesi Tek Parça full İzle CANLI

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ATV YAYIN AKIŞI 30 Kasım 2020

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Müge Anlı İle Tatlı Sert'te (29 Kasım 2020) Özeti

Müge Anlı Fatma Özay'ın başına bu işler geldiğinde Fatma Hanım'a vasi tayin edildiğini vasinin Gülsüm Eken adlı yeğeni olduğu kendi başına ev tuttuğunun ve ailesi ile görüşmek istemediğini söyledi. Müge Anlı Jandarma Komutanın bizzat konuştuğunu Fatma Hanım'ın hayatta olduğunu doğruladığını söyledi. Selver Hanım annesi Yeter Özyurt ile canlı yayında kavuştu. Selver dün babasını da bulduğunu ona benzediğini söyledi. İsmail Uçar'ın mahkeme açılıp DNA testi istenip sonucuna göre hareket edeceğini söyledi. Süleyman Koca canlı yayında neler söyledi? Eşi Selver Hanım'a şiddet uyguladığı iddiaları hakkında ne dedi? Songül Durur Hanım canlı yayına katıldı. Songül Hanım Kerem Bey'in kardeşi Medeni Bey'in eşi olduğu, Medeni bey Kerem Bey kaybolunca eşi Songül Hanım'ı suçladığını, Songül Hanım eşinin belediyede çöp arabası şoförü kullandığını eşinin yanında çöp kamyonuna bindiğini eşiyle beraber çalıştıklarından bahsetti. Caner'in bulunduğu haberi verildi. Caner'in eve döndüğü haberi verildi.