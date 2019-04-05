Müftü Çelikoğlu'na veda yemeği

KONYA (AA) - Beyşehir'de müftü olarak görev yaparken Artvin İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Çelikoğlu ile emekliliği gelen din görevlileri için veda yemeği düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından bir restoranda gerçekleştirilen programda, Artvin İl Müftü Yardımcılığı'na atanan Beyşehir Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ile emekli olan Merkez Çarşı Camisi İmam Hatibi Mehmet Keleş, Yeşilyurt Camisi İmam Hatibi Hamza Muştu ile Kayabaşı Mahallesi Camisi İmam Hatibi Ramazan Özüdoğru'ya ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Müftü Çelikoğlu, yaptığı konuşmada, Beyşehir'de birlikte görev yaptıkları din gönüllüsü mesai arkadaşlarının kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Müftü Vekilimiz Sami Büyükalkan hocamız olmak üzere, tüm daire personeli ve din görevlilerimize teşekkür ediyor, ilçemizde başarılı vazifeler gören emekli olan din görevlilerimize ise bundan sonraki hayatlarında sağlık ve afiyetler diliyorum." dedi.

Programın sonunda günün anısına Çelikoğlu ve emekli olan din görevlilerine birer teşekkür plaketi verildi.