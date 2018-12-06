Müftü Akkuş, öğrencilerle buluştu

SİVAS (AA) - İl Müftüsü Yusuf Akkuş, okul ziyaretleri kapsamında Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müftü Akkuş, okulun konferans salonunda gerçekleşen programdaki konuşmasında öğrencilere Hazreti Muhammed'in gençlik dönemini anlattı.

Peygamberlik gelmeden Hazreti Muhammed'in "El Emin" olarak anıldığını hatırlatan "Rehberimiz ve eşsiz örneğimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam peygamberliğinden önce de insanlığa örnek olmuş birisidir. Bizim örneğimiz de Peygamberimiz olduğuna göre onun sünnetini ve yaşam tarzını hayatımıza ilke edinmeliyiz. İlk olarak insanlara ve tüm canlılara merhamet etmeliyiz. Anne babaya ve öğretmenlerimize saygılı olmalıyız. En önemlisi güvenilir bir insan olmalıyız. Yüce dinimiz İslam insanların hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmaları için gelmiştir. Bu nedenle İslam insanların adalet, barış ve mutluluğuna yönelik prensipler ve değerler getirmiştir. Bu değerlerin en önemlisi güvenilirliktir. Peygamberimiz ve bütün peygamberler bu özellikleriyle tanınırlar." ifadelerini kullandı.

Program sonunda okul müdürü Fazlı Kama, Akkuş'a çiçek verdi.