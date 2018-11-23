Müdür Benli, emekli öğretmenleri ziyaret etti

ANKARA (AA) - Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benli, Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

İlçe Müdürü Benli, Şube Müdürü Rahmi Çalışkan'la, ilçede yaşayan emekli öğretmenlerine gitti.

Benli, ziyarette yaptığı konuşmada, kendisini de yetiştirenin bir öğretmen olduğunu öğretmenleri unutmanın mümkün olmadığını söyledi.

Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını ifade eden Benli, öğretmenlerin yapılan ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.



