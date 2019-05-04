Mucur'da Kadın Girişimciler Kooperatifi ile Sosyal Gelişim Merkezi atölyesi açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde Kadın Girişimciler Kooperatifi ile Sosyal Gelişim Merkezi atölyesi açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur Kadın Girişimciler Kooperatifi ile Sosyal Gelişim Merkezi atölyesi açıldı.

Açılış töreninde konuşan eski Devlet Bakanı Güldal Akşit, kadının gücü ön plana çıktığında kadınların anlamlı ve önemli işlere imza attıklarını ifade etti.

Kadınların kararlılıkla yola çıktıklarında önlerinde engel kalmadığını da vurgulayan Akşit, şunları kaydetti:

"Kadınlar olarak ekonomiye katkı yapmak, kadınların ne yapabileceğini göstermek için kadın kooperatifini açtık. Mucur'da bu işin başlatılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Mucur'da kadınlarımız ortaya çok güzel işler çıkaracaklar. Kadınlarımızın istihdama katılmaları hem aile ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaları açısından çok önemli. Kadınlarımızın yaptıkları çalışmalarla hem kendileri hem de bulundukları bölge kazanacak. Kadınlarımızın topluma karşı büyük sorumlulukları var. Bu sorumlulukların bilincinde olarak hareket edeceklerine inanıyorum. Kadınlarımıza başarılar diliyorum."

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta etkin olarak yer almalarının iş gücüne, istihdama ve üretime katılımının ülkenin gelişmesine ve büyümesine katkı sağladığını anımsattı.

Alınan tedbirler ve uygulamalı teşvikler neticesinde kadınların iş gücüne ve istihdama katılım oranının arttığını vurgulayan Akın, kadınların el becerilerini geliştirmeyi amaçlayan atölyeler ve kursların da faaliyete geçmesiyle daha başarılı işler yapılarak, ekonomik kalkınmaya katkıları olacağını belirtti.

Program atölyelerin incelenmesi ve kadınların taleplerinin alınması ile devam etti.