Mucur TSO'dan Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Mucur Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi, Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mucur TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyeleri, görevine yeni atanan Kırşehir Valisi Akın’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Akın, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, Mucur’un sadece ekonomik değil her açıdan gelişmesi için katkıda bulunacaklarını belirtti.

Mucur'un Kırşehir'in ekonomik yapısını da etkilediğini, iş insanlarının kendi sermayeleri ile yatırım bölgesinin yanı sıra ülke ekonomisinin gelişmesine ve istihdama katkı sağladıklarını dile getiren Akın, Kırşehir'in ekonomik manada kalkınması amacıyla daima istişare içerisinde olacaklarını, onları destekleyecek projeler oluşturacaklarını kaydetti.