Mucur ilçesine bağlı Kızıldağ Yeniyapan köyünde açılış

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kızıldağ Yeniyapan köyünde halı saha ve köy konağı hizmete açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur ilçesine bağlı Kızıldağ Yeniyapan köyünde yapımı tamamlanan köy konağı ve halı sahanın açılışı törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali İbrahim Akın,şunları kaydetti:

"Köylerimizin kentlerdeki tüm hizmetleri almaları için çalışıyoruz. Açılan halı saha ile gençlerimiz geleceğe hazırlanırken, zinde birer sporcu olacaklardır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, hem sporcu hem de başarılı bireyler olacaklardır. Açılışını yaptığımız köy konağı, köylerdeki sosyal ve kültürel yapımın devam etmesi için de önem arz ediyor. Yapılan bu hizmetlerin, yatırımların hepsi vatandaşlarımız için. İlimizi ve ilçemizi daha modern, daha yaşanabilir, daha gelişip kalkınan bir hale getirmek için çalışıyoruz. Devletimizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak hizmetlerimiz devam edecektir. Kızıldağ Yeniyapan köyünden birçok bürokrat çıkmış, sevgili gençler, sizlerin de büyüklerini örnek alarak onların açtığı bu yoldan giderek ülkemize hizmet edeceğinize inancım tamdır."

Törene katılan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ve Ankara Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır da birer konuşma yaptı.

Vali Akın, halı saha ve köy konağı açılışının ardından, Mucur Yeraltı Şehri'nde de incelemelerde bulunduğu bildirildi.