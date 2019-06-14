Mucur Belediye Başkanı Yılmaz'dan mali tablo açıklaması

KIRŞEHİR (AA) - Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde devraldıkları Mucur Belediyesi'nin borcunun 43 milyon 176 bin lira olduğunu söyledi.

Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda halk günü düzenleyerek, devraldıkları belediyenin 2009-2019 yılları arasında belediyede yapılanlar ve oluşan mali tablo hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Farklı tarihlerde Mucur'da 10 yıl belediye başkanlığı yaptığını belirten Yılmaz, yerel seçimlerde yeniden bu göreve seçildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mucur'da 2009-2019 yılları arasında yapılamayan ve oluşan çok ciddi sorunlar var. Şahısları korumak için ve bazı şahısların menfaatine uygun kararlar alınmış. Eğer bizler görev yaptığımız dönemde usulsüz, yanlış ve gereksiz herhangi bir iş varsa bizleri uyarsınlar. Kendimizi ve şahısları korumak, kollamak için herhangi bir karar çıkarmaya çalışırsak, belediye meclis üyelerimiz imza atmasın ve herkes de engellesin. Belediyenin binaları ve ekipmanlarının bakımları yapılmadığı gibi bir çoğu da atıl halde bırakılmıştır. Mucur'da bu ve buna benzer sayısız sorunu gidererek, ilçeyi daha yaşanabilir ve refah huzura tekrar kavuşturacağız. İlçede ki aksayan işlemleri ve sorunları yerinde ekibimizle kontrol ettik, kısa sürede kalıcı adımlar atacağız."

Belediyenin borcuyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, "Belediyenin toplam borcu 43 milyon 176 bin lira. Bunun 35 milyon 787 bin lirası kamu borçları. 4 milyon 925 bin lirası kredi borçları. Ticari borçlar 3 milyon 283 bin lira. Teminatlar 180 bin lira." dedi.

Yılmaz, belediyede norm kadroda hatalar yapıldığını, kimseyi işten çıkarmak istemediklerini ancak kadro ve işleyip sorununu da çözüme kavuşturacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, ilçeden ve Kırşehir'den çok sayıda vatandaş ile basın mensupları katıldı.