Mucize Doktor 39. Bölüm (26 Kasım 2020) Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

Mucize Doktor 39. Bölüm Fox TV Yayın Akışına göre 20.00 da geçmiş bölüm özeti ile yayına başlıyor. 21.00 da başlayan yeni bölüm 00.05 civarında ise son buluyor.

Mucize Doktor 39. Bölümde Neler Olacak?

Ali’yi süratle kaybettiğini hisseden Nazlı, ona son bir teklifte bulunur ve birlikte ilişkilerini kurtarmak için yeni bir yol denemeye karar verirler. Diğer taraftan durumu bütün müdahalelere rağmen kötüleşmeye devam eden bir hasta, Ferman’la Ali’yi şaşkına çevirir. Yeni bir cerrahi şefi seçmeye zorlanan ve ekipten birinin bir hata yaptığından şüphelenen Tanju, Ferman’ı sıkıştırmaya başlar. Bütün bunlar olurken Ali, Nazlı’nın hatırı için kendini hiç olmadığı kadar zorlar. Günün sonunda Berhayat Hastanesi’nde kozlar tekrar paylaşılır. Ama hiç kimse tam aradığını bulamayacaktır…

26 KASIM FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 AŞK YENİDEN

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM

00.15 HEPSİ BENİM YENİ BÖLÜM

01.45 KEFARET

04.15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR