Mucize Doktor 37. Bölüm (12 Kasım) HD Tek Parça Canlı İzle - Son Bölüm

Mucize Doktor 37. Bölümde Neler Olacak?

Temize çıkacağını öğrenen Ali yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Ama İsmet’in gitmediğini öğrenince bütün hevesi kursağında kalır. Bir de üstüne İsmet’in neler çevirdiğini anlayan Demir, Açelya ve Güneş, Ali’yi bu işe bir son vermesi için sıkıştırmaya başlarlar. Diğer taraftan bir hasta ailesinin şüpheli tavırları Ferman’ı ekstrem önlemler almaya iter ve Ferda, Ali’nin yardımıyla Adil’i ameliyatlara döndürmeye uğraşır. Vakalar süratle finallerine tırmanır ve sırlar birbiri ardına ortaya çıkarken herkes aslında tek bir sorunun cevabını aramaktadır: İnsan özünde iyi midir, kötü mü? Yoksa hepimizin içinde ikisinden de biraz var mıdır?

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

GEÇEN BÖLÜM NELER OLMUŞTU?

Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri sağ çıkan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar. Diğer tarafta başka bir hastanın tedavisi Ferman’ı Beliz ve Tanju’yla karşı karşıya getirir. Vakasını kişiselleştiren Ferman hiç bildiğimiz Ferman gibi değildir. Hastanede gerilim yükselirken iki vakada da sorumluluk alan Ali hem Nazlı hem Ferman’a yardım etmeye çalışır. Ama bazen sevdiklerimize yardım etmek hiç tahmin etmediğimiz yollara girmek demektir.

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BÖLÜM TEKRARLARI

38. BÖLÜM FRAGMANI HENÜZ YAYINLANMADI