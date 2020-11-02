Mucize Doktor 36. Bölüm Fragmanları yayınlandı
Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri sağ çıkan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar. Mucize Doktor 35. Bölüm (29 Ekim 2020) HD Tek Parça full Canlı İzle
Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri sağ çıkan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar. Diğer tarafta başka bir hastanın tedavisi Ferman’ı Beliz ve Tanju’yla karşı karşıya getirir. Vakasını kişiselleştiren Ferman hiç bildiğimiz Ferman gibi değildir. Hastanede gerilim yükselirken iki vakada da sorumluluk alan Ali hem Nazlı hem Ferman’a yardım etmeye çalışır. Ama bazen sevdiklerimize yardım etmek hiç tahmin etmediğimiz yollara girmek demektir.
34. Bölümde Neler Olmuştu?
34. BÖLÜM ÖZETİ
33. BÖLÜM ÖZETİ
Başhekimliğini ilan eden Tanju hastanede sert bir değişim süreci başlatır; yeni düzene adapte olabilenler kalacak, olamayanlar yeni maceralara yelken açacaktır. İlk iş cerrahide kimin en iyi olduğunu bulmaktır ve Tanju’nun bastırışıyla Ferda’yla Ferman bir iddiaya tutuşurlar. Hocalar asistanlarını seçerler ve yarış başlar. Berhayat Hastanesi’nde değişim rüzgarları eser ve ekipler vakalarını tamamlayabilmek için kıyasıya yarışırken Nazlı’nın rakip takımında olmak Ali’nin adaptasyon yeteneklerini sonuna kadar sınayacaktır.
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36. BÖLÜM FRAGMANI
Mucize Doktor 36. Bölüm 1. Fragmanı Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” FOX’ta.