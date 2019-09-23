Mucize Doktor 3. Bölüm 1. Fragmanı

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.



Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.



Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…



“MUCİZE DOKTOR”DAN REKOR ÜSTÜNE REKOR!

Önyargılar kırılabilir mi?Hayaller gerçek olabilir mi?

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un yeni dizisi “Mucize Doktor” geçtiğimiz hafta izleyicinin büyük beğenisini kazanarak, bu sezonun en iyi açılışını yapmıştı. Dün akşam yayınlanan 2. bölümle ABC1 hedef kitlede 14,84 reyting ve 35,49 share, AB hedef kitlede 13,61 reyting ve 35,88 share, TOTAL hedef kitlede 12,36 reyting ve 31,46 share alarak yine en çok izlenen dizi oldu, rekor kırmaya devam etti.

Twitter’da yayın gününde en çok konuşulanlar listesinde 1. sıradaki yerini koruyan “Mucize Doktor”un 3. bölümü için şimdiden nefesler tutuldı.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

“Mucize Doktor” her Perşembe saat 20.00’de FOX’ta.

3. bölüm tanıtımını izlemek için tıklayın!