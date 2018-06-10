MSC yeni kruvaziyerini denize indirdi

CENOVA (AA) - İtalyan denizcilik şirketi MSC Cruises, yeni kruvaziyer gemisi MSC Seaview’i hizmete soktu.

Trieste Körfezi’ndeki Monfalcone Tersanesi'nde yapımı tamamlanan dev turizm gemisi MSC Seaview için Cenova Limanı’nda “christening” adı verilen denize indirme töreni düzenlendi.

Geminin isim annesi olan ünlü sinema oyuncusu Sophia Loren’in bir ucu gemiye bağlı açılış kurdelasını kesmesiyle hizmete giren MSC Seaview, teknolojik donanımı ve deniz üzerine konumlanan cam yürüyüş yolları ile dikkati çekiyor.

Şirketin özellikle sıcak iklim destinasyonları için tasarladığı, 154 bin gross ton ağırlığında, 323 metre uzunluğundaki 20 katlı gemi, 2 bin 66 kabin ve 5 bin 331 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.

Kruvaziyerde yeni yatırım planları

Denize indirme töreni öncesi gazetecilerle bir araya gelen MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, kruvaziyer pazarındaki büyümeyi yeni yatırımlarıyla desteklediklerini belirtti.

MSC’nin denizcilik sektöründe kapasite açısından ikinci konumda olduğunu ifade eden Vago, kruvaziyer konusunda da Avrupa ve Güney Amerika’da pazar lideri olduklarını bildirdi.

MSC Cruises’un, 15 gemide 70 binden fazla çalışanla bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 970 bin misafiri ağırladığını belirten Vago, geleceğe yönelik son derece iddialı bir yatırım planı ortaya koyduklarını bildirdi.

Aralık ayında MSC Seaside’ın ardından MSC Seaview’i hizmete aldıklarını, gelecek yıl denize indirilmek üzere 2 yeni geminin daha üretiminin devam ettiğini dile getiren Vago, “Toplam 10,5 milyar avroluk yatırım planıyla 2017-2026 arasında 12 gemiyi hizmete açmayı planlıyoruz. Gelecek 9 yılda sektörün dünya genelindeki toplam kapasite artışının yaklaşık yüzde 25’ini tek başına biz karşılayacağız. Yeni gemilerle 57 bin 800 yeni yatak kapasitesini devreye alacağız. Yakın gelecekte LNG ile çalışan daha çevreci ve üst düzey teknolojik olanaklara sahip gemilerle hizmet vermeye başlayacağız.” dedi.

Ege için 5 gemi

Şirket Üst Yöneticisi Gianni Onorato ise Ege Denizi destinasyonuna büyük önem verdiklerini, bu lokasyon için 2019 planında 5 gemi ayırdıklarını belirtti.

Türkiye limanlarını içeren destinasyonlara 2016 yılında ara verdiklerini hatırlatan Onorato, 2019 itibarıyla İzmir ve Antalya limanlarını programa aldıklarını, bu lokasyonda büyümeye devam edeceklerini ifade etti.

Yaz sezonunda Akdeniz'de, kışın ise Brezilya destinasyonunda hizmet verecek MSC Seaview, aynı tasarıma sahip 360 derecelik gezinti alanına sahip. Aralarında dünyaca ünlü şeflerin yönettiği 11 restoran ve 19 barın bulunduğu gemide cam teraslar, Lego salonu, Aquapark, F1 aracı simülatörü ve geminin 15 metre üstüne gerilen teleferik deneyimi sağlayan zipline gibi aktiviteleriyle diğer gemilerden farklılaşıyor.

Muhabir: Tolga Albay