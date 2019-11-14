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MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesinin tamamlandığını bildirdi.

Genel 14.11.2019, 14:40
MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı
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Türk ve Rus askeri unsurlarının 6'ncı ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye'de gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6'ncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.


#türkiye
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