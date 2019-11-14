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MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesinin tamamlandığını bildirdi.
Genel 14.11.2019, 14:40
Türk ve Rus askeri unsurlarının 6'ncı ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye'de gerçekleştirildi.
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