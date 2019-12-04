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MSB: Terör örgütü PKK/YPG 9 Ekim'den itibaren 45 sivili katletti

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katlettiğini, 244'ünü de yaraladığını bildirdi.

Genel 04.12.2019, 13:38
MSB: Terör örgütü PKK/YPG 9 Ekim'den itibaren 45 sivili katletti
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgenin tesisine yönelik faaliyetlere 17 Ekim ve 22 Ekim'de ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlara bağlı kalınarak devam edildiği belirtildi.

MSB'nin mücadelesinin teröristlerle olduğu ve masum sivillerin hedef alınmadığı vurgulanan açıklamada, "9 Ekim tarihinden bu yana PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı bölgesinde doğrudan sivillerin hedef alındığı bombalı araç saldırılarında 23 masum sivil katledilmiş, 55 sivil yaralanmıştır. Yurt içine yapılan havan/roket saldırılarında ise 22 masum vatandaşımız katledilmiş, 189 vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

#türkiye
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