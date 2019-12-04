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MSB: Terör örgütü PKK/YPG 9 Ekim'den itibaren 45 sivili katletti
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katlettiğini, 244'ünü de yaraladığını bildirdi.
Genel 04.12.2019, 13:38
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgenin tesisine yönelik faaliyetlere 17 Ekim ve 22 Ekim'de ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlara bağlı kalınarak devam edildiği belirtildi.
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