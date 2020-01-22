MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin silah ve mühimmatlarıyla birlikte ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere komandolar tarafından operasyonlar gerçekleştirildi.

Eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı operasyonlarda, 3 AK-47 piyade tüfeği ve bunlara ait 15 şarjör, bir tabanca, bir hücum yeleği, 13 bilgisayar, 3 milyon 990 bin Suriye parası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Açıklamada, ele geçirilen mühimmatın bir kısmının zırh delici özellikte olduğu ve 3 AK-47 piyade tüfeğinin ateş etmeye hazır şekilde dolu olarak bekletildiği kaydedildi.

Muhabir: Ömer Olcay