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MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
Genel 22.01.2020, 13:01
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin silah ve mühimmatlarıyla birlikte ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere komandolar tarafından operasyonlar gerçekleştirildi.
Açıklamada, ele geçirilen mühimmatın bir kısmının zırh delici özellikte olduğu ve 3 AK-47 piyade tüfeğinin ateş etmeye hazır şekilde dolu olarak bekletildiği kaydedildi.
Muhabir: Ömer Olcay