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MSB: Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlama dış etkiden kaynaklanmadı
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığını açıkladı.
Genel 18.11.2019, 11:02
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlamanın "mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığının" değerlendirildiğini bildirdi.
Açıklamada, "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Mehmet Tosun
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