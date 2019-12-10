Son Dakika

MSB: Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Suriye'de, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman komandoların...

Genel 10.12.2019, 11:46
MSB: Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi
banner230

ANKARA (AA) - Suriye'de, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman komandoların yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde bir facianın daha engellendiği belirtildi.

Açıklamada, komandoların, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

#Rasulaynın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:41
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@