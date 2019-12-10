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MSB: Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - Suriye'de, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman komandoların...
Genel 10.12.2019, 11:46
ANKARA (AA) - Suriye'de, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, komandoların, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdiği duyuruldu.
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