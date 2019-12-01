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MSB: Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce açılan tünellerin kullanılamayacak şekilde kapatıldığını bildirdi.

Genel 01.12.2019, 14:16
MSB: Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatıldı
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ANKARA (AA) - MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Rasulayn'da arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerin içerisine tüneller kazılarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul tespit etti.

Okulun içerisinden başlayıp çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı.

Muhabir: Özcan Yıldırım

#türkiye
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