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MSB: PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi
Milli Savunma Bakanlığından, PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla 19 taciz/saldırı düzenlendiği bildirildi.
Genel 11.11.2019, 15:49
PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve "drone"larla toplam 19 taciz/ saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
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