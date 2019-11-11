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MSB: PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi

Milli Savunma Bakanlığından, PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla 19 taciz/saldırı düzenlendiği bildirildi.

Genel 11.11.2019, 15:49
MSB: PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam uyulduğu kaydedildi.

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve "drone"larla toplam 19 taciz/ saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

#türkiye
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