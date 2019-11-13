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MSB, Mehmetçiğin Rasulayn'daki yaşlı kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da bulunan Türk askerinin yaşlı bir kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı.
Genel 13.11.2019, 14:03
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da bulunan Türk askerinin yaşlı bir kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı.Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da bulunan Türk askerinin yaşlı bir kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı.
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