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MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Genel 04.12.2019, 20:28
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
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