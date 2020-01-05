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MSB: Hafter güçlerinin Trablus'taki saldırısını şiddetle kınıyoruz
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Genel 05.01.2020, 15:34
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hafter güçlerinin Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı.
Açıklamada, saldırıda Libya'nın geleceği olan 31 masum askeri öğrencinin şehit edildiği, 30'dan fazla öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Muhabir: Mehmet Yılmaz Güldaş