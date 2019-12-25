Son Dakika

MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleriyle Deyrizor'da PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kaçarak Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'a sığınan Suriyeli vatandaşlara gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

Genel 25.12.2019, 16:39
MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı
banner230

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Deyrizor bölgesindeki PKK/YPG baskı ve zulmünden kaçarak Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'a sığınan Suriyeli kardeşlerimize Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordineli şekilde gıda yardımı yapıldı. Havaların soğumasından dolayı bölgede battaniye de dağıtıldı." ifadelerine yer verildi.

#dünya
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:50
Öğle 12:46
İkindi 15:12
Akşam 17:32
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@