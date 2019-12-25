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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkemizin çıkarına olan teşebbüs ve girişimleri her zaman destekleyeceğiz
MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleriyle Deyrizor'da PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kaçarak Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'a sığınan Suriyeli vatandaşlara gıda yardımı yapıldığını bildirdi.
Genel 25.12.2019, 16:39
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