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MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Genel 10.11.2019, 12:21
MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) "Barış koridoru"nun tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Mehmet Tosun

#türkiye
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