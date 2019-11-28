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MSB: 593 Suriyeli kardeşimiz güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndü

Milli Savunma Bakanlığı, Cerablus'a sığınan 593 Suriye vatandaşının gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndüğünü bildirdi.

Genel 28.11.2019, 09:37
MSB: 593 Suriyeli kardeşimiz güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndü
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı."

MSB'nin paylaşımında Suriyeli vatandaşların Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

#türkiye
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