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MSB: 593 Suriyeli kardeşimiz güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndü
Milli Savunma Bakanlığı, Cerablus'a sığınan 593 Suriye vatandaşının gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndüğünü bildirdi.
Genel 28.11.2019, 09:37
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
MSB'nin paylaşımında Suriyeli vatandaşların Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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