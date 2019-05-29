MS hastalığıyla mücadeleyi kurduğu dernekle sürdürüyor

ADANA (AA) - Adana'da yaşayan Nural Doyduk'a 2007 yılında baş dönmesi ve ardından duyu kaybı şikayetiyle gittiği hastanede Multipl Skleroz (MS) teşhisi konuldu. O güne kadar adını hiç duymadığı bu hastalıkla ilgili internette araştırma yapan ve çok fazla bilgi kirliliğiyle karşılaşan Doyduk, kendisi gibi hastaların MS hakkında doğru bilgilenebilmesi için kolları sıvadı. Doyduk, ilk etapta 5'i hasta 2'si gönüllü 7 kişiyle bir araya gelerek dernek için çalışmalara başlayarak sosyal medyadan MS hastalarına ulaştı. Hastaları tek çatı altında toplamayı ve doğru bilgiye ulaşmalarını amaçlayan Doyduk, 2013'te Multipl Skleroz Hastaları ve Yakınları Derneğini kurdu.

Dernek Başkanı Nural Doyduk (53), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 109 üyeye ulaştıklarını anlattı. Adana'da derneği kurduktan sonra Türkiye'nin diğer noktalarındaki MS hastalarına da ulaşmaya çalıştıklarını, diğer derneklerle iletişim içerisinde olduklarını dile getiren Doyduk, "Daha sonra Türkiye'nin farklı illerindeki dört dernekle MS Platformunu oluşturduk. Rahatsızlıkla ilgili doğru bilgiyi buradan öğrenmeye çalıştık. Derneğimizde doktor, hasta bilgilendirme toplantıları, el sanatları çalışmaları, motivasyon gezileri ve psikolojik desteklerle yola devam ediyoruz." diye konuştu.

Uluslararası MS Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl mayıs ayının son çarşamba gününün Dünya MS Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Doyduk, dernek olarak bu yıl 29 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler yaparak hasta ve yakınlarıyla bir arada olacaklarını belirtti.

bulaşıcı değil"

Başkent Üniversitesi Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Merkezi Nöroloji Uzmanı Ahmet Onur Keskin de dernekte hastaların doğru bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla eğitimler verdiklerini söyledi.

MS hastalığının 20-40 yaş arasındaki genç erişkinlerde görülen vücudun savunma hücrelerinin yanlış bir şekilde sinir hücrelerine saldırmasıyla ortaya çıkan nörolojik bir hastalık olduğunu ifade eden Keskin, hastalığın bulaşıcı olmadığını vurguladı.

"Erken tanıyla hastalığı önemli ölçüde durdurabiliyoruz"

MS hastalığının belirtilerinin 24 saati aşan uyuşmalar, güçsüzlük, görme ve denge kaybı olduğuna dikkati çeken Keskin, şöyle devam etti:

"MS hastalığı eskiden tedavisi olmayan veya kısıtlı olan bir hastalık olarak biliniyordu. Son dönemde hem tetkik hem de ilaç tedavisi anlamında çok ciddi gelişmeler yaşandı. Eskiden çok kısa sürede özürlülük geliştirirken, şimdi bunu görmüyoruz, yeni tedavi yöntemleri ve erken tanıyla biz hastalığı önemli ölçüde durdurabiliyoruz, engelleyebiliyoruz, hastanın özürlülük yaratan sürecini yavaşlatabiliyoruz."

Keskin, MS hastalarının çocuk sahibi olabileceğini, herkes gibi iş hayatına devam edebileceğini de kaydetti.