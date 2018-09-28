Motosikletli polislerin şüpheli kovalarken ağaca çarpması

KONYA (AA) - Konya'da motosikletli iki polisin şüpheli kovalarken ağaca çarpıp yaralanması olayına ilişkin, polise teslim olan ve ifadesi alınan bir kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, M.K. (30), polis merkezine giderek, 42 A 4832 plakalı polis motosikletinin ağaca çarpmasına kazara kendisinin sebep olduğunu söyledi.

M.K'nin ifadesinde, kovalamaca sırasında şüpheli aracın arkasında seyrettiğini, manevra yapınca aracının polis motosikletine temas ettiğini ve kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarptığını anlattığı öğrenildi.

Kazanın ardından sağlık ekiplerine haber verip, yaralı polislerin başından ayrılmadığını belirten M.K'nin, yaşadığı şok nedeniyle olay günü durumu polislere anlatmadığını, daha sonra polise teslim olmaya karar verdiğini aktardığı ifade edildi.

M.K, ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Polisin, içinde şüpheli kişilerin bulunduğu otomobili yakalamak için başlattığı çalışma halen sürüyor.

Yaralı polisler İsmail Yalçın ve Onur Gözübüyük’ün tedavileri ise devam ediyor.

Motosiklet sürücüsü polis memuru İsmail Yalçın'ın Konya Numune Hastanesindeki müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Onur Gözübüyük'ün durumunun ise iyiye gittiği bildirildi.

- Olay

İki gün önce, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde, 42 A 4832 plakalı motosikletle devriye görevini sürdüren polis memurları İsmail Yalçın ve Onur Gözübüyük, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istemiş, araçtaki şüpheliler "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlamıştı.

Kovalamaca sırasında motosikletin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu polis memurları Yalçın ve Gözübüyük ağır yaralanmıştı.