Motosikletli polisler şüpheli kovalarken ağaca çarptı

KONYA (AA) - Konya'da motosikletli polis ekibinin, içinde şüpheli kişilerin bulunduğu otomobili kovalarken ağaca çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkum Köprü Caddesinde, 42 A 4832 plakalı motosikletle devriye görevini sürdüren polis memurları İsmail Yalçın ve Onur Gözübüyük, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Araçtaki şüpheliler, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Kovalamaca sırasında şüphelilerin otomobili polislerin üzerine sürmesi sonucu motosiklet kaldırımdaki ağaca çarptı.
Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan polis memurları İsmail Yalçın ve Onur Gözübüyük'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve diğer yetkililer, hastaneye gelerek yaralı polisler hakkında bilgi aldı.
Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri arıyor.