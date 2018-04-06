Motosikletli polis timleri yaygınlaştırılıyor

ANKARA (AA) - Halen 63 ilde görev yapan motosikletli polis timleri, 6 ilde daha faaliyet göstermeye başlayacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, motosikletli polis (yunus) timleri, büyük şehirlerde yaşanan trafik sorunu, genel asayişin sağlanması için ilk olarak 1993'te İstanbul'da, 1995'te de Ankara'da faaliyete başladı. Daha sonra timlerin görev yaptığı il sayısı 63'e ulaştı.

Yunus timlerinin, suç ve suçlularla mücadelede etkin ve başarılı çalışmalarının ardından ülke geneline yaygınlaştırılması çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda 63 il emniyet müdürlüğü bünyesinde 2 bin 961 personel ve bin 309 motosiklet ile görev yapan yunus polislerine bu yıl Burdur, Kütahya, Osmaniye, Bitlis, Kars ve Muş da eklenecek.

İnsan ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yaşanan olaylara motosikletle hızlıca müdahale eden yunus timlerine, profesyonel ekipler aracılığıyla her türlü koşulda motosiklet kullanma ve görev yapma konularında 4 hafta eğitim veriliyor.

201 motosiklet daha dağıtılacak

Yunus timlerinin sayılarının artırılması, kullandıkları motosikletlerin günün şartlarına göre geliştirilmesi amacıyla geçen yıl 40'ı Jandarma Genel Komutanlığına olmak üzere 240 motosiklet dağıtıldı.

Bu yılın başında da 201 motosiklet daha alınarak timlere dağıtılmaya başlandı. Yıl sonuna kadar 230 motosikletin daha alınması hedefleniyor.

Özel kıyafetlerle çalışıyorlar

Mesai mevhumu ve iklim şartları gözetmeksizin görev yapan yunus timlerinin kullandıkları kıyafetler, su ve rüzgar geçirmeyen, sürtünmeye dayanıklı özel kumaşlardan üretiliyor.

Motosiklet botları, ayakları koruyacak şekilde ilave koruma özelliklerine sahip kaydırmaz taban ve su geçirmeyen malzemelerden tasarlanıyor.

Motosiklet kazalarında can kaybı ve yaralanmaların önlenebilmesi için en önemli aksesuar olan kasklar da uluslararası standartlarda ve güvenlik testlerine uygun dizayn ediliyor.



Muhabir: Orhan Onur Gemici