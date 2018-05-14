Motosikletiyle tıra çarpan astsubay hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de motosikletiyle tıra çarpan astsubay yaşamını yitirdi.
Kaman İlçe Jandarma Komutanlığında asayiş tim komutanı olarak görev yapan Astsubay Aziz Özberk (28), motosikletiyle Kırşehir yönüne giderken Özbağ belde kavşağında trafik ışıklarında bekleyen 01 BNK 71 plakalı tıra çarptı.
Yaralanan Özberk, kaldırıldığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özberk'in, birliğinden izin alarak kendisine ait motosikletle Kırşehir'e gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Özberk'in cenazesi, Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderilecek.