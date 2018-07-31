"Motosikletin bir araç olduğu unutuluyor"

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bazı otomobil kullanıcılarının motosikletlerin trafikte bir araç olarak bulunduğunu unuttuğunu belirterek, "Trafik ortak bir alan ve bu alanda tüm tarafların birbirine saygılı ve ilgili kurallara uyma durumları var. Maddi hasarlarını karşılayabiliyoruz. Bozulanı, kırılanı yerine koyuyoruz. Ancak insan hayatı yerine koyabileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Yaşar yaptığı açıklamada, bazı otomobil kullanıcılarının motosikletlerin trafikte bir araç olarak bulunduğunu unuttuğunu belirterek, motosiklet sürücülerinin en büyük sıkıntılarından birisinin diğer araç kullanıcılarının onları bir araç olarak kabul etmemesi olduğunu kaydetti.

Motosikletin karayollarını kullanan diğer tüm araçlar ile aynı haklara sahip olduğunu aktaran Yaşar, "Hatta diğer araçlara oranla daha fazla özen göstermemiz ve dikkat etmemiz gereken bir araç. Motosiklet kullanmak otomobil kullanmaya oranla çok daha fazla efor gerektiren bir araç." ifadelerini kullandı.

Bu konuda kamuoyunun dikkatini çekmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Yaşar, “Bir sigorta şirketi olarak aynı zamanda toplumsal bir sorumluluğumuz var. Trafik ortak bir alan ve bu alanda tüm tarafların birbirine saygılı ve ilgili kurallara uyma durumları var. Maddi hasarlarını karşılayabiliyoruz. Bozulanı, kırılanı yerine koyuyoruz. Ancak insan hayatı yerine koyabileceğimiz bir şey değil.” değerlendirmesinde bulundu.





- "Tüm sürücülerin kurallara tam anlamı ile uyması gerekiyor"





Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Özgür Candar ise gerek federasyon olarak gerekse sayısız kulüp ve organizasyon seviyesinde sürekli eğitim çalışmaları yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Trafik içinde hayatımız, malımız ile hareket ediyoruz. Ancak bunun farkına kaza yapmadan varamıyoruz. Karayollarında tüm sürücülerin kurallara tam anlamı ile uyması gerekiyor. Kurallar birer kısıtlama değil, bilimsel araştırmalar, istatistikler ve araştırmalar sonucunda ulaşılmış kurallardır. Kişisel olarak bu kuralları önemli-önemsiz diye ayıramayız. Bu nedenle bizlerde motosiklet sürücülerinin bu kurallara uyması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Otomobil sürücülerinin şikayetlerini, gözlemlerini alıyoruz ve bunları motosiklet sürücüleri ile paylaşıyoruz.”

Trafik konusunda sadece resmi makamların değil aynı zamanda farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerinde desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Candar, "Karayolları, trafik, otomobil, motosiklet dediğimizde bu alanda faaliyet gösteren, ürün satan, hizmet sunan binlerce şirket var. Tüm şirketleri bu alanda yaşanan sorun ve sıkıntıların azaltılması konusunda desteğe çağırıyorum. Quick Sigorta ile farklı alanlarda birlikte çalışma fırsatı bulduk. Bu tarzda desteklerin artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.