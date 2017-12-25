Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Moskova'da otobüs alt geçide girdi

Rusya'da otobüsün alt geçide girmesi sonucu en az 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
Moskova'da otobüs alt geçide girdi
banner230

MOSKOVA (AA) - Başkent Moskova’daki Slavyanskiy Bulvar metro durağının bulunduğu alt geçide belediye otobüsü girdi.

Otobüsün alt geçitte bulunan yayaları ezmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan emniyet yetkilileri, olayın terör saldırısı olmadığını, otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kazanın yaşandığını ifade etti.

Olay yerine çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

Anahtar Kelimeler:
DünyaKazaMoskovaRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim