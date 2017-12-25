Moskova'da otobüs alt geçide girdi

MOSKOVA (AA) - Başkent Moskova’daki Slavyanskiy Bulvar metro durağının bulunduğu alt geçide belediye otobüsü girdi.

Otobüsün alt geçitte bulunan yayaları ezmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan emniyet yetkilileri, olayın terör saldırısı olmadığını, otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kazanın yaşandığını ifade etti.

Olay yerine çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay