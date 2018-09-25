Mornero, 1,1 milyon lira değerleme ile yatırım aldı

İSTANBUL (AA) - Tarvenn, sağlıklı ve doğal kahvaltı aboneliği sunan Mornero'ya 1,1 milyon lira değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nden (BTM) yapılan açıklamaya göre, faaliyetleri İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından desteklenen BTM yatırımcı ile girişimciyi buluşturmaya devam ediyor.

Son yatırım kararı doğal, sağlıklı ve lezzetli kahvaltıyı müşterinin ayağına getirerek sabah kahvaltılarının vazgeçilmez adresi olmayı planlayan start-up şirketi Mornero ile uluslararası yatırımcı Tarvenn buluşmasından çıktı.

Çalışan ve güne erken başlayan bireylere daha sağlıklı bir kahvaltı seçeneği sunmak için yola çıkan girişim; şirketler için kurumsal teklifler de sunuyor. Girişimin iddialı olduğu konulardan biri, seçilen serpme veya zengin kahvaltıyı istenilen saat dilimi içinde ve uygun fiyatla müşteriye ulaştırması. Haftalık veya aylık aboneliklerine "www.mornero.com" adresinde hizmet veren Mornero, aldığı bu yatırımla operasyonlarını genişleterek daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.





- "Yatırımla finansal ve operasyonel olarak güçleniyoruz"





Mornero Kurucusu Sabit Çakmaklı, şimdiye kadar Levent ve Maslak bölgesinde faaliyet gösterdiklerini ve hiçbir pazarlama bütçesi olmadan, 100'den fazla kişiye sağlıklı kahvaltı aboneliği sunduklarını belirterek, aldıkları yatırımla finansal ve operasyonel olarak güçlenerek, önce İstanbul ardından tüm Türkiye’de doğal ve lezzetli kahvaltıyı abonelerine ulaştırmak istediklerini kaydetti.

Tarvenn Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mustafa Kopuk da sağlıklı kahvaltıyı her sabah uygun fiyatla müşterilerine sunan Mornero'ya güvendiklerini belirterek, yatırım yapılabilir başarılı girişimleri bünyesinden çıkarttıkları için BTM çalışanlarına ve BTM Direktörü İbrahim Elbaşı'ya teşekkür etti.

Kopuk, "Hedefimiz Mornero’nun sunduğu kahvaltı aboneliği servisini operasyonel ve finansal olarak kusursuz hale getirmek. Böylece müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sürdürülebilir bir iş yaratacağız." ifadelerini kullandı.

Girişimlere verdikleri desteklerin devam edeceğini belirten Kopuk, Türkiye’nin geçtiği bu zor dönemde girişimciliğin daha çok desteklenmesi gerektiğini vurguladı.



