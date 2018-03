Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı

NOVAKŞOT (AA) - Başkent Novakşot’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güzergahı üzerinde toplanan kalabalık, iki ülke bayraklarını sallayarak Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya'ya geldi

Erdoğan'ı karşılamak için yapılan destek gösterisine, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslenen araçlar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı'nın geçişi sırasında zılgıtlarla yolunu kesen halk, Erdoğan’ın içinde bulunduğu aracı durdurarak, sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan’ın ziyaretinden önce Moritanya’da sosyal medya üzerinden destek gösterisi çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan, başkent Novakşot'ta Türk ürünleri satan yerel esnaf, Erdoğan'ın tarihi ziyareti dolayısıyla yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu. Mağazalara "Hoş Geldin Erdoğan" yazılı pankartlar ve Cumhurbaşkanı'nın posterleri asıldı.

Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dört ülkeyi kapsayan Batı Afrika turu kapsamında geldiği Moritanya'da büyük coşkuyla karşılandı. Başkent Novakşot'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzergahı üzerinde toplanan kalabalık, iki ülke bayraklarını sallayarak Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )28.02.2018 Raşit Aydoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moritanya ziyareti, ülkeye Türkiye'den "cumhurbaşkanlığı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Moritanya'ya gelen Erdoğan, ziyareti kapsamında mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile görüşecek.

Erdoğan'ın, Afrika turu kapsamında ikinci durağı olan Moritanya’da gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, terörizmle ortak mücadele konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ayrıca, ziyaret kapsamında Moritanya’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bir ofisinin açılması planlanıyor.

Muhabir: Mehmet Akif Turan