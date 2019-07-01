Moritanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

NUVAKŞOT (AA) - Anayasa Konseyi Başkanı Mamado Batiya, düzenlediği basın toplantısında, "Eski Savunma Bakanı Gazvani, 22 Haziran'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 52'sini alarak seçimi kazandı." dedi.

Muhalefet adaylarının cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı itirazların konsey tarafından reddedildiğini belirten Batiya, Gazvani'nin selefi Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Abdulaziz'in görev süresinin sona ereceği 2 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı görevini resmen devralacağını ifade etti.

Batiya, resmi sonuçlara göre diğer adaylardan insan hakları aktivisti Beyram Vild ed-Dah Abid'in yüzde 18, Sidi Muhammed Vild Bubekir'in ise yüzde 17,87 oy aldığını açıkladı.

Muhammed Vild el-Gazvani, 22 Haziran'da yapılan seçimleri kazandığını açıklamış, resmi olmayan ilk sonuçlara itiraz eden muhalifler ise 23-24 Haziran'da çeşitli bölgelerde protesto gösterileri düzenlemişti.