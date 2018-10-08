Monster Notebook'tan Avrupa'nın en büyük oyun bilgisayarı mağazası

İSTANBUL (AA) - Monster Notebook, Avrupa’nın en büyük oyun bilgisayarı mağazasını Ankara'da açmaya hazırlanıyor.

Monster Notebook'tan yapılan açıklamaya göre, mağazanın açılışı 13 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Monster Notebook’un 2016 yılında açtığı İstanbul mağazası, sadece oyun bilgisayarlarına ayrılmış bir mağaza olması dolayısıyla kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu yılın nisan ayında aynı konsepti İzmir’e de taşıyan marka, şimdi Ankara’daki kullanıcılara da yüksek performanslı Monster gaming laptopları ilk elden deneme fırsatı sunacak.

Çankaya Farilya İş Merkezi’nde bulunan mağaza, 800 metrekarelik alanıyla Avrupa ve MENA bölgesinin "en büyük oyun bilgisayarı mağazası" olacak.

Oyun dünyasındaki teknolojik gelişmeleri daima yakından takip eden ve bunları Türkiye’deki kullanıcılara ilk sunan marka olmayı hedefleyen Monster Notebook, en yeni oyun teknolojilerini Ankara’daki oyun ve teknoloji meraklılarına sergileyecek. Markanın bu amaçla mağazaya kurduğu karma gerçeklik (mixed reality) odası, ziyaretçilere benzersiz bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak.



Ankara mağazası, kullanıcılara en yeni donanımlara sahip yüksek performanslı Monster gaming laptop modelleri yanında markanın mekanik klavye, oyuncu kulaklığı ve faresi gibi oyunculara yönelik farklı donanımlarını da görme ve birebir deneme fırsatı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Monster Notebook’un Kurucusu ve Genel Müdürü İlhan Yılmaz, "Monster olarak, nihai hedefimizin Türkiye’den teknoloji alanında bir dünya markası çıkarmak olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Elbette bunun ilk aşaması kendi ülkemizde büyük bir teknoloji markası olmak. İzmir ve Ankara mağazalarının bu ilk aşamayı gerçekleştirme yolunda çok önemli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



