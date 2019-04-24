Monster Brotics Robotik Takımı ABD yolunda

İSTANBUL (AA) - Monster Notebook'un destekçisi olduğu Monster Brotics Robotik Takımı, VEX Robotik Şampiyonası'na katılmak üzere ABD'ye hareket etti.



Monster Notebook açıklamasına göre, geçen yıl 30 bin öğrencinin katılımıyla "dünyanın en büyük robot yarışması" olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren VEX Robotics Competition (VEX Robotik Yarışması), yine dünyanın bu alanındaki en büyük organizasyonuna hazırlanıyor.



ABD’nin Louisville şehrinde yapılacak olan şampiyonada Türkiye’yi Samsun Bilgi Okulları Monster Brotics Takımı, ikinci kez temsil edecek.



Geçen yıldan edindikleri tecrübelerle, öğretmenleri Mertkan Seçgin ve Emel Bıyık’ın koçluğunda bu yıl katıldıkları tüm yarışmalardan çeşitli kategorilerde pek çok ödül kazanan takım, ocak ayında Finlandiya’da yapılan Vex IQ Avrupa Açık Robotik Şampiyonası’ndan da "En İyi Robot Tasarımı Ödülü" ile dönmeyi başardı.



Bu yılki Vex Türkiye IQ Robotik Yarışması’nda da birinciliği alan Monster Brotics, böylece dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkını tekrar kazanmış oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Monster Notebook Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz, Monster Notebook olarak her zaman çocukların ve eğitimin yanında olduklarını belirterek, "Monster Notebook olarak hem ülkemizin hem de çocuklarımızın potansiyelinin farkındayız. Bu potansiyeli aktif hale getirebilmek için Monster Notebook olarak gücümüzü, performansımızı ortaya koyuyoruz. Çocuklarımızın bu şampiyonada ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun Bilgi Okulları Kurucusu İsmail Kılıçarslan ise "İnanıyorum ki Monster Brotics ekibimiz ikinci kez katıldığı dünya şampiyonasından, Monster Notebook’un sınırları zorlayan performansı ile bu yıl da iyi bir derece ile döneceklerdir. Bu desteği için Monster Notebook’a okulum ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.