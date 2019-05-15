Monet tablosu rekor fiyata satıldı

ANKARA (AA) - BBC'nin haberine göre, Sotheby's müzayede evinin New York'ta açık artırmaya çıkardığı 1890 tarihli yağlı boya tablo, Fransız ressamın bir eseri için rekor fiyata, 110,7 milyon dolara alıcı buldu.

İlk kez izlenimci bir resme 100 milyon doların üzerinde ödeme yapıldığı belirtilirken, müzayedeye katılan diğer 5 kişiyle çekişen alıcının kimliği açıklanmadı.

Claude Monet'nin Normandiya bölgesindeki evi yakınında kırsal hayatı resmettiği ot yığınları serisindeki 25 eserin büyük bölümü, dünya genelindeki sanat galerilerinde sergileniyor.

Monet'nin bundan önce en yüksek fiyat verilen resmi Nympheas en fleur (Çiçek Açan Nilüferler) olmuştu. Tablo, Mayıs 2018'de 84,7 milyon dolara satılmıştı.