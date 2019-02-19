Moldovalı kadın Kırıkkale'de sağlığına kavuştu

KIRIKKALE (AA) - Moldovalı 68 yaşındaki Maria Cotibcov, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde (YİH) dizinden ameliyat edildi.

Dizlerinde 20 yıldır ağrısı olan ve son zamanlarda yürümekte zorluk çeken Cotibcov, Kırıkkale YİH'de 35-40 dakika süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

YİH Başhekimi Doç. Dr. Sancar Serbest, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık turizmi telkinleri doğrultusunda hastaya tedavi uyguladıklarını söyledi.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de yaşayan 68 yaşındaki Maria Cotibcov'un dizlerindeki kireçlenmeden kaynaklanan ağrılarının olduğunu ve kendilerine başvurduğunu anlatan Serbest, şöyle konuştu:

"Biz de tedavisinin ardından diz kapaklarına protez ameliyatını yaptık. Ameliyat yaklaşık 35-40 dakika sürdü. Ameliyatın ardından aynı gün ayağa kaldırdık. Şu an için de genel durumu iyi. Sağlıklı, yaraları temiz. İnşallah hastamızı yarın taburcu edeceğiz. Hastamız 6 gün oldu geleli. Yarına kadar da hastanemizde misafir edeceğiz. Hastamızın kızı Antalya'da yaşıyor Veronica Cotibcov, bizlerle iletişim kurdu. Biz de hastanemize teyzemizi davet ettik. Çok güzel ve başarılı bir ameliyat süreci geçti. Teyzemiz ağrısız bir şekilde hayatına devam edecek."

Maria Cotibcov ise 20 yılı aşkın süredir devam eden ağrılarının ülkesindeki hastanelere gitmesine rağmen dinmediğini ifade etti.

Antalya'da yaşayan kızına durumu anlattığını ve Türkiye'de tedavi olmayı istediğini dile getiren Maria Cotibcov, "Kızım sağ olsun Kırıkkale YİH'de doktorlarla iletişime geçmiş. Dizlerim çok ağrıyordu. Gezemiyordum, üzerinde duramıyordum. Çok teşekkür ediyorum doktorlara. Çok güzel oldu. Ağrılarım yok." dedi.

Veronica Cotibcov da annesinin hastalığı için hastaneleri araştırdığını ve Kırıkkale YİH ile iletişime geçtiğini belirtti.

Annesinin ameliyatının çok başarılı geçtiğini vurgulayan Veronica, "Doktorların hepsine çok teşekkür ediyorum. Ameliyat bir hafta önce yapıldı. Hemen ayağa kalktı. Her şeyi çok iyi. Biz bu ameliyatı 20 yıldır bekledik. Şimdi ameliyat oldu, sağlığına kavuştu. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.