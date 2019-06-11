Moldova'da milletvekili seçimleri iptal edildi

KİŞİNEV (AA) - Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Anayasa Mahkemesi’nin yetkilendirdiği eski Başbakan Pavel Filip’in parlamentoyu fesheden ve seçime gidilmesini öngören kararını iptal etti.

Dodon, Moldova Parlamentosunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filip’in parlamentoyu fesheden ve milletvekili seçimlerinin 6 Eylül’de yapılmasına yönelik imzaladığı kararnamenin Anayasa’ya uygun olmadığını kaydetti.

Dodon, "Bu yüzden Filip’in kararını iptal eden kararname imzaladım." ifadesini kullandı.

Moldova’da Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM DA şi PAS"ın koalisyon hükümeti kurmasının hemen ardından siyasi kriz baş göstermişti.

Koalisyon hükümetinin parlamentoda yemin ederek göreve başlamasının ardından, Anayasa Mahkemesi, hükümetin yasal olmadığını açıklamıştı.

Mahkeme, daha önce alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan alarak bir önceki hükümetin Başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip'e vermişti.

Filip ise parlamentonun feshini ve 6 Eylül’de milletvekili seçimlerine gidilmesini öngören bir kararname imzalamıştı.

Muhabir: Ali Cura



