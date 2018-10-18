Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'dan Türkiye'ye teşekkür

KOMRAT

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Kent Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, Gagauz halkına Türkçe "Merhaba Gagauzya" ifadeleriyle seslendi.

Son 20 yıldır dost ve stratejik ortak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın ilk defa Komrat'ı ziyaret ettiğini vurgulayan Dodon, "Türkiye olmaza Gagauz olmayacaktı. 24 sene önce birtakım olaylar yaşandı ve o dönemde Türkiye'nin desteği ve yardımı ile bu bölgeyi kurabildik." diye konuştu.

Moldova'da yüzyıllardır Gagauz halkı ile Moldova halkının dostluk içinde yaşadığını hatırlatan Dodon, "Biz hepimiz bir büyük ailenin unsurlarıyız. Her zaman söylüyorum, Gagauzlar Moldova Cumhuriyeti'nin sadık koruyucularıdır." dedi.

Moldova'nın diğer bölgelerindeki halkın Gagauzlar gibi yaşamak istediğini belirten Dodon sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü sizin burada okullar, hastaneler, yollar yapılıyor, kanalizasyonlar yenileniyor. Diğer bölgelerde 'biz de Gagauzlar gibi yaşamak istiyoruz' diyorlar. Samimi söylüyorum, başarınıza seviniyoruz. Burada, bizim memlekette, bu topraklarda yaşamanızdan biz de mutluluk duyuyoruz ve her zaman burada yaşamanızı istiyoruz. Bütün başarılı çalışmalar için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. 24 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti her zaman hem Moldova hem Gagauz'a yardım etti. Ama son 3 yılda bu yardımların boyutu çok büyüdü. Bu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da benim gibi (Gagauz Özerk Yeri Başkanı ) İrina (Vlah) Hanım'a inanmış güvenmiş. Gagauz'da 3,5 yıl önce bir kadının başarılı olacağına kimse inanmıyordu. Umarım bundan sonra Erdoğan ile Gagauz'a destek vermeye devam edeceğiz."

Dodon, Moldova'da farklı milletten olsa da herkesin ana diline saygı duyacaklarını ve Gagauz halkının da kendi dilinde eğitim alması gerektiğini dile getirdi.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da Türkiye'nin bölgeye yaptığı yardımları hatırlatarak, "Aynı dilde konuşuyoruz, bizim adetlerimiz çok yakın. Biz bir halkız. Yaptığı yardımlardan dolayı Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. 24 yıldır Türkiye'den pek çok destek görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun için bölgeye büyük bir eğitim kompleksinin yapılacağını söyleyen Vlah, "Türkiye bizim yakın kardeşimizdir. Bunu halkımız görüyor ve biliyor." şeklinde konuştu.

Muhabir: Ali Cura