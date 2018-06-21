Mogan Gölü'ne 15 bin yavru balık bırakıldı

ANKARA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Ankara İl Müdürlüğü tarafından başlatılan Mogan Gölü’ne 15 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, balık salınımı için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 16 yılda Türkiye’nin altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözdüğünü ifade etti.

Arslan, "Seçim kampanyası döneminde vatandaşlarla çok temasımız oldu. Yaptığımız ve yapacağımız icraatları anlatınca yol, köprü ve benzeri şeylerle insanlar çok fazla ilgilenmiyor artık. Halkımız nezdinde en değerli gördüğümüz şey Millet Bahçeleri oldu. Altyapı sorunları toparlanmış bir ülkede yaşıyoruz. İnsanımız çevre duyarlılığına ve yeşile sahip, medeni düzeyi gelişmiş bir toplum içinde yaşamak istiyor. Bu da AK Parti iktidarının 16 yılda neler yaptığını çok net bir şekilde anlatıyor." dedi.

Ankara Mogan Gölünün temizlik çalışmaları ile balıklandırmaya uygun bir noktaya gelindiğini aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"15 bin balığı gölümüze bırakacağız. Ankara genelinde ise 202 bin balık Ankara’da 69 göle bırakılacak. Mogan Gölü'nde temizlik çalışmaları halen devam ediyor. Ama belli bir aşamaya geldiği için balık bırakabiliriz. Gölde su seviyesi de yükseldi. Temizlik bittikten sonra su seviyesi daha da yükselecektir. Gölbaşı'mızı ikiye ayıran ana yolun altgeçit çalışmaları da hızla devam ediyor. Sene sonunda bitecek inşallah."

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz da Ankara'nın sahip olduğu göletlerle önemli bir balık üretme potansiyeline sahip olduğuna işaret etti.

Korkmaz, "İşte bu potansiyelin geliştirilmesi ve su ürünlerinin miktarını arttırma adına Ankara genelinde balıklandırma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalarla 2 milyon balığı Ankara gölleri ile buluşturduk. Bugün de Mogan Gölü’ne 15 bin adet sazan balığı bırakacağız. Mogan Gölü yapılan temizlik çalışmalarıyla beraber amatör olta balıkçılarının rahatlıkla balık tutabileceği bir nokta haline gelecektir." dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise, "Mogan Gölü bir sene içinde eski günlerdeki gibi pırıl pırıl olacaktır. Mogan Gölü’nün temizlenmesi projesinde bizlere desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a, kıymetli bakanlarımıza ve bölge milletvekillerime Gölbaşı'mız adına teşekkürü borç biliyor ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Balıklandırma programı kapsamında temsili olarak Mogan Gölü'ne balık bırakan heyet, daha sonra tekne ile temizlik çalışmaları devam eden gölde incelemelerde bulundu.