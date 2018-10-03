Modern şehre yakışır yollar yapılıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kısa süre önce açtığı Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bulvar ve bulvara giriş-çıkışı sağlayan alt geçitler çok daha modern bir görünüme sahip modifiye asfaltla kaplanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk aşamada Hulusi Akar Bulvarı'nın üzerine yapılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı'ndan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na kadar olan bölüm ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na çıkışı sağlayan alt geçitte asfaltlama çalışmaları yaptı.

Çalışmalar yarın da Mustafa Kemal Paşa Bulvarı-Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı istikametinde yapılacak ve Kayseri'ye yakışır bir yol daha kazandırılmış olacak.