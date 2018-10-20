"Modern Dünyada Uluslararası İstişare" konferansı

KAYSERİ (AA) - Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından "Modern Dünyada Uluslararası İstişare" konulu konferans düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, ülkelerin barış siyaseti izlemesi için Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini anımsattı.

Azerbaycan'ın barış siyaseti izlediğini ifade eden Hasanov, kendi ülkesinde barışı tahsis edemeyen bir ülkenin dış siyasette de barışı hakim kılamayacağını dile getirdi.

Diyaloğun uluslararası ilişkilerdeki önemine dikkati çeken Hasanov, Azerbaycan olarak uluslararası arenada sorunlarını diyalog yoluyla çözmeyi tercih ettiklerini, başka milletlere saygı duyduklarını belirtti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de Türkiye'nin bölgesinde her geçen gün güçlendiğini vurguladı.



Türkiye Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ise Türkiye ve Rusya'nın kısa bir süre önce bir uçak krizi olayı yaşadığını hatırlattı.

Ayrım, iki ülkenin liderlerinin diyaloğu sayesinde bu olayın çözüldüğünü ve Türkiye, Rusya ilişkilerinin güçlü bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konferansa Rusya ve Azerbaycan Parlementosundan katılan milletvekilleri, uluslararası ilişkilerde diyaloğun önemine ilişkin sunumlar yaptı.