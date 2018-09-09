Modelleri yarıştı gerçekleri şov yaptı

ANKARA (AA) - Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS'nin Askeri Kara Araçları Model Yarışması modelcileri ve meraklılarını buluşturdu.

FNSS, yarışmayla bu yıl 11'inci kez kapılarını modelcilere açtı. Türkiye'nin dört bir tarafından ilgi duyanlar Gölbaşı’ndaki FNSS tesislerinde buluştu.

Önceki yarışmalarda ABD, Polonya, Almanya ve İspanya'dan usta modelcileri ağırlayan etkinlik, 11'inci yarışmada Türkiye'nin Moğolistan Büyükelçiliği ve Türk Hava Yollarının da katkılarıyla Moğolistan Plastik Modelciler Topluluğu'ndan bir modelciyi konuk yarışmacı olarak ağırladı.

Yarışmaya katılan 221 plastik figür ve araç modeli renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğe katılanlar modelleri ilgiyle inceledi, bol bol fotoğraf çekti.

"Üret, Eğlen, Paylaş" sloganıyla her geçen yıl katılım kalitesini arttırmayı başaran etkinlikte, bu yıl 10 farklı kategoride 45 yarışmacı ödüle layık görüldü.

Özgür Güner'in "Modelcilikte Güncel Trendler" başlıklı semineri verdiği etkinlik, FNSS tarafından üretilen araçların test sahasındaki gösterisiyle son buldu.

FNSS'nin taktik tekerlekli zırhlı aracı Pars 8x8 ve paletli zırhlı muharebe aracı ZMA-15'in kabiliyetlerini sergilediği gösteri ilgiyle izlendi. Katılımcılar gösteri sonrasında araçları inceledi.

Özellikle genç yaştaki modelcilerin katılımının giderek arttığı etkinlik, FNSS’nin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında yer alıyor. Bir savunma şirketi tarafından düzenlenmesi bakımından benzersiz olmasıyla da örneklerinden ayrılan etkinlik, askeri kara araçlarına meraklı modelcilere eşsiz deneyim sunuyor.









