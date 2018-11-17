Mobilya üretiminin yarısı Kayseri'den

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Tuncay Sabuncu, Türkiye'de mobilya üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin Kayseri'den karşılandığını bildirdi.

Türkiye ekonomisine farklı alanlarda katkı sağlayan kentlerden Kayseri, özellikle mobilya sektöründeki büyüklüğüyle biliniyor. Mobilyada ünlü markalarla Türkiye'nin adını uluslararası arenaya taşıyan Kayseri, ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Almanya gibi birçok ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştiriyor.

KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'nin mobilyanın başkenti olduğunu belirterek, dünyada ayak basılmadık pazar bırakamamak için çalıştıklarını ifade etti.

Sabuncu, "Şehrimizde ciddi seri üretim yapan firmalarımız var. Türkiye'de mobilya üretiminin yaklaşık yüzde 50'si Kayseri'den karşılanmaktadır. Türkiye'nin önemli markalarının yaklaşık yüzde 70-80'i Kayseri merkezlidir." dedi.

- İhracatta artış

Sabuncu, bugüne kadar Orta Doğu ağırlıklı ihracatın Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri ile Güney Kore, Çin, İngiltere ve ABD'ye kadar ulaştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kayseri, Türkiye'de mobilyanın lokomotifidir ve mobilyaya yön veren şehirdir. Mobilya dış ticaret fazlası veren ender kalemlerden birisidir. Son dönemde yapılan teşvikler ve getirilen düzenlemelerle ihracat payımız daha da artacaktır. Her tarafa ihracatımız var. Kayserili firmalar ve sanayiciler, dünyada gidilmedik yer bırakmadı. Kayseri şuanda daha çok Rusya ve Orta Doğu pazarına hakim. İhracat rakamları yakın zamanda açıklandı. Kayseri'de 130 milyon dolar gibi bir rakam ekim ayı itibarıyla gerçekleşmiş durumda. Eylül ayına göre ihracatımız yüzde 6 artmış durumda. Mobilyada Türkiye genelinde 2017 yılı rakamı 2,6 milyar dolar civarında. Kayseri'de ise bu rakam 1 milyar doların üzerinde. Bu yıl da 1 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı bekleniyor."

Sabuncu, Kayseri Ticaret Odası'na kayıtlı bin 300 civarında mobilyacı bulunduğunu, iş gücüne 70 bin kişilik katkı sağladığını aktardı.

Mobilya işçileri ve sanayicisinin fedakar olduğunu belirten Sabuncu, mevcut kurlar bahane edilerek yapılan keyfi zamlardan dolayı mobilya sektörünün ciddi sıkıntı içerisinde bulunduğunu kaydetti.

"Yapılan KDV indirimi bize nefes aldıracaktır." diyen Sabuncu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini sözlerine ekledi.